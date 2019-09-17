Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана

17 сентября 2019, 14:27
 Политика Источник: ЛІГАБізнесІнформ

Президент Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю главы ОП Сергею Трофимову и заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко. Об этом говорится в указе No699, размещенном на сайте президента.

Выговор объявлен "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки Президента Украины В. Зеленского в Днепропетровскую область".

12 июля Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари. Филатов пообещал закончить строительство моста до 14 сентября. В противном случае, он напишет заявление об увольнении - видео.
14 сентября президент проверил качество реконструкции Нового моста в Днепре и заявил, что пари продолжается.
В тот же день Зеленский представил нового главу Днепропетровской ОГА. 16 сентября правоохранители объявили в розыск чиновников Днепровской мэрии по подозрению в присвоении средств на ремонте Нового моста.

Источник: ЛІГАБізнесІнформ
 
 
 