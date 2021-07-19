Президент Володимир Зеленський оглянув тимчасово окуповану Абхазію під час робочої поїздки до Грузії. За його словами, військова присутність Росії в регіоні зростає, передає пресслужба Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленський спостерігав за окупованим регіоном зі спостережного поста Абастумані.

"В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян", - сказав президент.

Зеленський заявив, що Україна і Грузія підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної. Країни єдині в ініціативах щодо повернення тимчасово окупованих регіонів у міжнародних та регіональних організаціях, а також будуть разом працювати для деокупації своїх територій.

Зеленський пройшовся і по Інгурському мосту - єдиному на сьогодні пункту пропуску з Абхазією. Тут він спілкувався з главою моніторингової місії Європейського союзу в Грузії Мареком Щігєлом.

Повідомляється, що робота пункту була обмежена через пандемію COVID-19, зараз рух відновлено, але водночас окупанти не пускають місію ЄС до Абхазії та Південної Осетії.

У серпні 2008-го року відбулися бої між Грузією з одного боку, Росією і підконтрольними їй сепаратистами в Південній Осетії та Абхазії з іншого. В результаті регіони виявилися окупованими російськими військами і підконтрольними Кремлю особами.

Сьогодні Зеленський прибув до Батумі. Він проведе перший саміт асоційованого тріо разом із президентами Молдови Майєю Санду і Саломе Зурабішвілі. Лідери також зустрінуться з головою Євроради ЄС Шарлем Мішелем і візьмуть участь у Батумській міжнародній конференції.