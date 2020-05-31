Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2019 рік

Зеленський оприлюднив декларацію про доходи й витрати за 2019 рік

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік. Про це свідчать дані на сайті НАЗК, передає пресслужба ОП.

Згідно з декларацією доходи Зеленського та членів його сім'ї в 2019 році склали 28 млн 602 тис. 468 грн. До бюджету сплатили податки на суму 3 млн 600 тис. грн.

Загальна сума зарплати президента з травня по грудень 2019 року склала 208 тис. 787 грн.

У звітному періоді зафіксовано збільшення заробітної плати подружжя і зменшення зарплати та доходів від підприємницької діяльності Зеленського.

"З травня 2019 року Зеленський не займається підприємницькою діяльністю і отримує заробітну плату виключно у Державному управлінні справами", - йдеться в повідомленні. Джерела доходів

В 2019 році сім'я президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн грн та витратила на придбання ОВДП 5,2 млн грн.

Зеленський задекларував 4 млн 423 тис. грн, які були отримані від продажу нерухомого майна в місті Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належав його дружині.Крім того, сім'я президента продала корпоративні права всіх 12 українських підприємств сім'ї Сергія Шефіра на суму 246 тис. 144 грн.

"Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, зареєстрованих в РФ. Також президент позбувся корпоративних прав у закордонних компаніях Vilhar Holdings Limited і Aldorante Limited", - відзначили в пресслужбі.

Як свідчить декларація, Зеленський продовжує залишатися власником багатьох торгових марок. Так, в 2019 році були зареєстровані дві торгові марки "Слуга народу" на його ім'я. Компанія PricewaterhouseCoopers провела в 2019 році оцінку кількох торгових марок.За даними звіту, вартість торгової марки "Вечірній квартал" становить 45 млн 810 тис. грн. Вартість торгової марки "Розсміши коміка", яка також була оцінена цією компанією Великої четвірки, склала 14 млн 650 тис. грн. На підставі зробленої оцінки Зеленський отримав роялті від використання торговельних марок у сумі 5 млн 48 тис. грн, тому його доходи порівняно з попереднім роком зросли.

Також сім'я Зеленських отримала 3 млн 200 тис. грн за надання в оренду квартири на території Великобританії.

У 2019 році дружина президента Олена Зеленська отримала позику від Сергія Шефіра у розмірі 5 млн грн. Позика був повернений до кінця звітного року. Зеленський витратив в 2019 році 11 млн 500 тис. грн для внеску до виборчого фонду кандидата у президенти України.

На оплату консультаційних послуг компанії PricewaterhouseCoopers витрачено 567 тис. 875 грн.

"Поїздка Зеленського в Султанат Оман оплачувалася за рахунок дружини президента Олени Зеленської. Відповідно до законодавства, витрати і правові дії членів сім'ї не декларуються", - додали в пресслужбі ОП. Раніше повідомлялося Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав декларацію своїх доходів за 2019 рік.

Минфин

https://minfin.com.ua