Зеленский освободил от выполнения обязанностей своего внештатного советника Гео Лероса

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от исполнения обязанностей своего внештатного советника, народного депутата от фракции "Слуга народа" Гео Лероса.

Соответствующий указ No100/2020 от 20 марта размещен на сайте главы государства. "Освободить Лероса Гео Багратовича от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе при участии руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате". Подписание должно состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

Позже издание "Зеркало недели" обнародовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, ФРГ, Франции и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающих голосов, а по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательного голоса.

Через несколько дней около 60 депутатов от "Слуги народа", среди которых был Гео Лерос, призвали президента Зеленского не допустить создание консультативного совета в политической подгруппе ТКГ в Минске.

Президент назначил Лероса своим внештатным советником 24 июня 2019 года. Об этом сообщает УНИАН.