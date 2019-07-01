Зеленский отбыл в Канаду с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский отбыл в Канаду, где будет находиться с визитом с 1 по 3 июля, сообщает офис главы государства

Президент примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине, который пройдет в крупнейшем городе Канады, столице провинции Онтарио - Торонто.

Во время визита президент Украины проведет встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов, говорится в сообщении.

Также Владимир Зеленский встретится с украинской общиной Канады.

На конференцию в Торонто съедутся более 300 участников, в том числе министры иностранных дел, главы международных организаций и общественные активисты.

По сообщению офиса канадского премьера, Трюдо и Зеленский обсудят "реформы Украины на пути к евроатлантической интеграции, безопасность в регионе, а также дальнейшее углубление торговых отношений".

В конце мая чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президент Украины Владимира Зеленского пригласили в Канаду 2 июля. Тогда Ващук говорил, что Зеленского хотят видеть на конференции по поддержке реформ в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на посту президента уже побывал с официальными визитами в Брюсселе , Париже и Берлине .