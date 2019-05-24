Зеленский отменил два указа Порошенко по кадровым вопросам

Президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на подобную должность Владимира Горковенко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Так, указом No322/2019 президент отменил указ от 4 мая No186 об увольнении Артеменко.

Вместе с тем своим же указом No324/2019 уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Также указом No323/2019 отменен указ Порошенко от 4 мая о назначении Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

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