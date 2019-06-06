Зеленский отправил в запас первого замглавы СБУ Маликова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас первого заместителя главы Службы безопасности Виталия Маликова.

Соответствующий указ No352/2019 от 6 июня размещен на сайте главы государства.

"Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Зеленский уволил Маликова с должности первого заместителя главы Службы безопасности.

Еще одним указом президент освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Маликов был назначен первым заместителем главы СБУ 19 июля 2015 года тогдашним президентом Петром Порошенко, а с 28 июля того же года возглавил Антитеррористический центр при СБУ.