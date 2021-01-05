Зеленський отримав понад 4 млн грн роялті від "Кварталу 95"

Президент України Володимир Зеленський задекларував понад 4 млн грн роялті від студії "Квартал 95". Про це ідеться у його двох деклараціях від 4 січня, які опублікувало Нацагентство запобігання корупції.

У першій декларації ідеться, що 30 грудня Зеленський отримав дві виплати роялті від юрособи "Квартал 95": на 3 306 832 та 1 048 000 грн.

У другій декларації ідеться про виплату президентові того ж дня 235 тис. грн роялті від ТОВ "Киностолицы".

Щорічну декларацію про майновий стан своєї сім'ї за 2019 рік президент України подав 30 травня минулого року. Доходи Зеленського та його дружини Олени у 2019 році становили, згідно з декларацією, 28 602 468 грн.

Надалі президент ще кілька разів оновлював свою декларацію. Зокрема, в деклараціях від 2 липня ішлося, що він отримав 12 млн грн від продажу нерухомості та ще 1,3 млн грн від продажу земельної ділянки. Покупцем вказали Кисіль Валентину Дмитрівну - повну тезку дружини заступника голови парламентської фракції "Слуга народу"