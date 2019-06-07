Зеленский ответил на петицию с требованием отправить в отставку Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Глава государства отметил, что рассмотрел петицию и привел отрывки из законодательства.

Администрация Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным президентом Украины в соответствии с п. 28 ч.1 ст. 106 Конституции Украины, основными задачами которого являются организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно- аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава АПУ осуществляет общее руководство администрацией, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией полномочий. Глава АПУ назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины", - говорится в ответе.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Богдана главой Администрации Президента. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

В 2007-2010 годах Богдан занимал пост замминистра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко (ведомство в этот период возглавлял Николай Онищук), с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014-2015 годах был советником председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, позже - его личным адвокатом. В 2019 году участвовал в президентской кампании Зеленского.

Должность Богдана в правительстве Азарова подпадает под действие закона "Об очищении власти" (п. 5. ст. 2), который находится на рассмотрении Конституционного Суда.

В начале мая этого года Богдан заявлял изданию "theБабель", что для него единственная возможность быть назначенным в госорганы без отмены закона о люстрации - получить статус участника боевых действий. Однако тогда он говорил, что не собирается этого делать.

21 мая глава АП сказал, что попал под закон о люстрации несправедливо. В Минюсте ответили, что, "если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, это не освобождает от обязанности его выполнять".

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство обратилось в Администрацию Президента с разъяснениями о применении закона о люстрации в отношении руководства АП.

Замглавы Администрации Президента Руслан Рябошапка сказал, что Зеленский уволит Богдана, как только Конституционный Суд признает закон о люстрации соответствующим Основному закону Украины.

25 мая петиция за отставку Богдана набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Всего документ поддержали 33328 человек.