Зеленський підписав два закони для судової реформи

Сьогодні, 3 серпня, Президент Володимир Зеленський підписав закони:

"Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (законопроект No 5068 );

"Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (проект No 3711-д).

Про це свідчить інформація в картках законопроектів на сайті Верховної Ради.

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