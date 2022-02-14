Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим

У понеділок, 14 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення заробітних плат військовослужбовцям. Про це йдеться тексті указу No53/2022, який оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, у Збройних силах вони зростуть на 30% з 1 березня.

Так, у зв'язку з оголошенням 16 лютого Дня єдності Кабінету міністрів доручено передбачити підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Передбачається, що зарплати з 1 березня зростуть так: Збройні сили України - підвищення на 30% Нацгвардія та Держприкордонслужба - доведення підвищення грошового забезпечення до 20% з початку 2022 року

Крім того, уряд повинен на основі єдиної інформаційної платформи забезпечити щоденне інформування українців про реальну безпекову ситуацію.

Також Кабінет міністрів має прискорити створення та запуск системи територіальної оборони і заходів щодо підготовки українців до національного спротиву.

Раніше "Судово-юридична газета" писала, що 14 лютого Зеленський звернувся до українців.

Також Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого Днем єднання.

Судебно-юридическая газета

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