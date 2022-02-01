Зеленський підписав указ про скасування призову до армії з 2024 року

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ No 36/2022 "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії".

Як повідомляв "Вголос", деталі документу президент Зеленський розповів під час виступу на засідання Верховної Ради сьогодні, 1 лютого.

З поміж іншого, як стало відомо після публікації тексту закону на офіційному сайті президента, документ також передбачає поступовий перехід до формування Збройних Сил України на професійній основі. Зокрема, запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

"Цей указ - старт переходу України на професійну армію. Цей указ - не тому, що "скоро війна". Це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир - мир в Україні", - говорить Володимир Зеленський.