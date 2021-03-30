Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України.

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Укрінформ.

Зазначається, що метою документа є організація гідного святкування у 2021 році річниці Конституції, враховуючи її важливе значення у розбудові правової та демократичної держави.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів має утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України, визначивши співголовами Прем'єр-міністра та керівника Офісу Президента і залучивши до його складу представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об'єднань.

На підставі пропозицій Оргкомітету та з урахуванням епідемічної ситуації у державі уряд має розробити та забезпечити, зокрема, проведення у місті Києві та інших населених пунктах урочистих заходів за участю представників центральної та місцевої влади, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та громадськості.

Крім того, указ передбачає проведення до 25-ї річниці Конституції конкурсу серед студентів та молодих науковців на найкращу наукову роботу щодо розвитку конституційно-правового регулювання.

Згідно з документом, уряд має сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на утвердження в Україні засад правової держави, підтримку незворотності європейського та євроатлантичного курсу, і забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення 25-ї річниці Конституції.

Національний банк має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.

Міністерству закордонних справ доручено запросити до участі в урочистостях представників дипломатичного корпусу іноземних держав, міжнародних організацій, української діаспори, а також забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів до річниці Конституції.

Україна 28 червня 2021 року відзначатиме 25-річчя з дня ухвалення Конституції.