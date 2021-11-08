Зеленський підписав закон про НАБУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України.

Про це повідомляється на сайті президента.

Документ усуває суперечності між Конституцією та Законом "Про Національне антикорупційне бюро України", визначаючи, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує гарантії незалежності його роботи.

Закон визначає повноваження Кабінету міністрів України щодо призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро та звільнення його виключно за наявності встановлених цим документом підстав.