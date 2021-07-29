Зеленський підписав закон про інститут старост в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо розвитку інституту старост в Україні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" No 1638-IX, який парламент ухвалив 14 липня після повторного розгляду з пропозиціями глави держави", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що документ удосконалює правове регулювання інституту старост задля його подальшого розвитку.

Зокрема, закон передбачає, що перед винесенням кандидатури старости на розгляд ради громади, яка його затверджує та звільняє, обов'язково проводиться громадське обговорення з мешканцями.

"Входження старости до складу виконавчого комітету ради громади вже не є обов'язковим, однак він матиме гарантоване право на участь та виступ на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради. За рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора Центру надання адмінпослуг", - пояснили в ОП.

Документ також урегульовує порядок створення старостинських округів з метою запровадження інституту старост, зокрема для міст, які не є адміністративними центрами громад, затвердження радою громади положень про старосту, суміщення посади старости тощо.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" (No 4535) 15 квітня.

Президент Володимир Зеленський 3 червня повернув закон до ВР зі своїми пропозиціями. Президент запропонував парламенту виключити із Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" пункт про внесення змін до Закону "Про Конституційний Суд України".

Ухвалений документ до врахування пропозицій Президента містив зміни до закону про Конституційний Суд України, які не стосуються питань старост.

14 липня парламент ухвалив закон із пропозиціями Президента.