Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" N 1074-ІХ. Закон відновлює можливість притягнути до кримінального покарання осіб, які брешуть у деклараціях

Як повідомляє Офіс президента, закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб'єктом декларування декларації, яка була раніше скасована рішенням Конституційного Суду України.

Підписаний документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо: 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е- декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

4 грудня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб`єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (N4460-д).

Більше про те, що запропонувала влада у відповідь на резонансне рішення КСУ читайте в матеріалі: "Стоп-брехня: як декларуватимуться доходи за новим законом".

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