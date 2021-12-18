У п'ятницю, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про військові капелани. Його прийняла Верховна рада 30 Листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Це був великий запит від релігійної спільноти і наших військових", - прокоментував Зеленський документ.

Зазначимо, що документ надає військовим капеланам:

соціальний захист, який мають військовослужбовці;

визначення, в чому полягає їх робота у військах. Наприклад, пастирська Опіка, консультування командування з духовно-релігійних питань;

квоти конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу.

При цьому відповідно до закону, військовим капеланам забороняється видача зброї та боєприпасів, а також залучати їх до чергувань, нарядів, вчинення службових розслідувань та інших дій, несумісних з їх статусом.

При цьому в документі чітко визначені обов'язки військових капеланів і принципи, згідно з якими вони повинні діяти.