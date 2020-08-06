Зеленський підтвердив, що Фокін буде представляти Україну в ТКГ

Президент Володимир Зеленський підтвердив участь у Тристоронній контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.

Про це він заявив на брифінгу.

Він зазначив, що до складу української делегації, крім Кравчука та Фокіна, увійде ще перший заступник Секретаря РНБО Руслан Демченко.

"Запросили Леоніда Макаровича (Кравчука - ред.). З ним буде працювати і пан Фокін, і наш віце-прем'єр Резніков, і пан Демченко. Тобто у нас дуже потужна група. Я бачу тільки зараз зростання кількості переговорів і кількості зустрічей", - повідомив Зеленський.

3 серпня очільник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував увійти до складу української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу колишньому прем'єр-міністрові України Вітольду Фокіну.

За словами Леоніда Кравчука, Вітольд Фокін у ТКГ буде координатором між "громадянським суспільством ОРДЛО" та тими, хто покинув цю територію.

Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін до кінця тижня визначиться, чи працюватиме в українській делегації ТКГ.

Фокін заявив, що не знає, яку обійматиме посаду в українській делегації ТКГ.