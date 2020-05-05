Зеленський підвищив рівень представництва України в ТКГ

Президент Володимир Зеленський 5 травня підписав указ про створення делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Раніше Україна була представлена в ТКГ уповноваженими представниками.

Делегацію України в ТКГ очолив другий президент Леонід Кучма.

Його першим заступником став віцепрем'єр - міністр із питань реінтеграції Олексій Резніков, а заступником - народний депутат Олександр Мережко.

Представником у підгрупі з безпеки замість Богдана Бондаря став заступник міністра оборони Олександр Поліщук.

Представником у політичній підгрупі замість Олексія Резнікова став народний депутат Андрій Костін.

Представником у гуманітарній підгрупі замість Геннадій Кузнєцова стала народна депутатка Галина Третьякова.

Представником у соціально-економічній підгрупі замість Ігоря Веремія стала заступниця міністра економіки Юлія Свириденко.

Глава української делегації і його перший заступник можуть визначати заступників представників України в робочих підгрупах і залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.

На Міністерство закордонних справ України покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який за дорученням Зеленського модерує діяльність української делегації в ТКГ, зазначив, що цей указ додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.

"Процес врегулювання ситуації на Донбасі складний, а тому повинен тривати безперервно. Україна хоче займати більш жорстку й ініціативну позицію, тому що нам потрібні істотні зрушення в низці проблем. Потрібні більш чіткі визначення спірних і конфліктних точок і більш рельєфне позначення власних позицій", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що Зеленський пильно стежить за діяльністю ТКГ і зацікавлений в інтенсифікації роботи групи для отримання більш вагомих результатів.

