Зеленський підвищив рівень представництва України в ТКГ

Президент Володимир Зеленський 5 травня підписав указ про створення делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Раніше Україна була представлена в ТКГ уповноваженими представниками.
Делегацію України в ТКГ очолив другий президент Леонід Кучма.
Його першим заступником став віцепрем'єр - міністр із питань реінтеграції Олексій Резніков, а заступником - народний депутат Олександр Мережко.
Представником у підгрупі з безпеки замість Богдана Бондаря став заступник міністра оборони Олександр Поліщук.
Представником у політичній підгрупі замість Олексія Резнікова став народний депутат Андрій Костін.
Представником у гуманітарній підгрупі замість Геннадій Кузнєцова стала народна депутатка Галина Третьякова.
Представником у соціально-економічній підгрупі замість Ігоря Веремія стала заступниця міністра економіки Юлія Свириденко.
Глава української делегації і його перший заступник можуть визначати заступників представників України в робочих підгрупах і залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.
На Міністерство закордонних справ України покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який за дорученням Зеленського модерує діяльність української делегації в ТКГ, зазначив, що цей указ додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.
"Процес врегулювання ситуації на Донбасі складний, а тому повинен тривати безперервно. Україна хоче займати більш жорстку й ініціативну позицію, тому що нам потрібні істотні зрушення в низці проблем. Потрібні більш чіткі визначення спірних і конфліктних точок і більш рельєфне позначення власних позицій", - сказав Єрмак.
Він зазначив, що Зеленський пильно стежить за діяльністю ТКГ і зацікавлений в інтенсифікації роботи групи для отримання більш вагомих результатів.