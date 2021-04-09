Зеленський передав літак та гелікоптер ДУС на потреби армії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу літака та гелікоптера ДУС на потреби армії, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ No 154/2021 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами".

Як повідомили в Офісі, цим документом Президент за пропозицією Державного управління справами погодив передачу літака Ан-148-100В і вертольота Мі- 8МТВ-1, що перебувають в управлінні ДУС, до сфери управління Міністерства оборони України.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.