Зеленський переконаний, що Україна може покластися на США

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри відсутність прямої відповіді щодо підтримки вступу України до НАТО, Київ може покластися на підтримку Вашингтона.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час конференції YES Brainstorming.

"Що стосується США, у нас дійсно була важлива зустріч. Бігборди розвішувати по країні "Ми стратегічні партнери зі Сполученими Штатами" я не буду. Вважаю, що США мають вже з Україною довгі роки існування цих відносин, вважаю, що вони зараз кращі ніж були. І це навіть не тільки через політику. Двопалатна підтримка не через жодного президента України відбувається. А просто через народ України. Вони так вважають, вони підтримують народ України", - заявив він.

При цьому, Зеленський відзначив своє переконання, що Україна готова до вступу до НАТО і що це потрібно альянсу.

"Ми говоримо про те, що нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного Європейського союзу не буде. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати. Я вважаю, що без України Європейський союз буде потроху послаблюватися. Якщо ви хочете, щоб зміцніла Росія - не беріть Україну", - відзначив президент.

Зеленський також наголосив, що вважає українську армію - однією з найпотужніших армій світу.

У конференції YES, яка розпочалася в Києві, візьмуть участь інтелектуали та лідери думок зі сфер політики й бізнесу, експерти та представники засобів масової інформації, громадського сектору. Вони мають обговорити глобальні ризики, такі як кліматичні зміни, пандемія та потенційні наслідки технічних збоїв та подолання подібних загроз і пошук нових можливостей.

Цього року конференція відбудеться у гібридному форматі: як онлайн, так і оффлайн.