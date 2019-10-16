Зеленский поблагодарил Латвию за помощь в "вопросе возвращения Крыма"

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Латвии поблагодарил власти страны за поддержку территориальной целостности Украины и непризнание аннексии Крыма.

"Я благодарен за вашу солидарность, неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также весомую практическую помощь в противостоянии российской агрессии и в вопросе возвращения аннексированного Крыма", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента Украины.

По итогам переговоров с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом в Риге, Зеленский отметил, что "Латвия является одним из ближайших соседей Украины и хорошо понимает все вызовы, которые сегодня стоят перед страной".