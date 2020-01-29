Зеленский почтил память Героев Крут

29 января 2020 12:24 В среду, 29 января, Украина чтит память героев Крут, в мемориальных мероприятиях принял участие Владимир Зеленский, который возложил букет цветов к Памятному Кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Соответствующая публикация появилась на сайте президента Украины.

В церемонии приняли участие военнослужащие, которые дали выстрелы в честь Героев, погибших в бою под Крутами 16 (29) января 1918 году.

Справка. Бой под Крутами (Черниговская область) состоялся 29 января 1918 года. Участниками противостояния были между войска большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину, и студентами-добровольцами, которые защищали независимость Украинской Народной Республики.

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