Зеленский подписал представление в Раду на увольнение Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко, которое направит на рассмотрение Верховной Рады. Об этом на брифинге во вторник сообщил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает "112 Украина".

"Подписано представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко", - сообщил Рябошапка.

Указанный документ будет направлен в парламент, где его будут рассматривать депутаты.

Отметим, ранее Рада отказалась поддержать представления Зеленского об увольнении главы СБУ Грицака, министра иностранных дел Климкина и министра обороны Полторака. Во время голосования в зале не хватило голосов "за".