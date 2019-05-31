Зеленский подписал три указа об увольнении сотрудников СБУ

Президент Владимир Зеленский издал новые указы об увольнении руководства Службы безопасности Украины.

Соответствующие документы были опубликованы на сайте главы государства 31 мая.

Так, указом No342/2019 Зеленский освободил от должности первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова. Кроме того, указом No343/2019 он освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Также Президент освободил от должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, о чем говорится в указе No344/2019.

Напомним, 31 мая замглавы СБУ В.Кононенко подал заявление об отставке.