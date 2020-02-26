Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма, который будут отмечать 26 февраля.

Об этом президент заявил, выступая на открытии Форума Age Of Crimea Forum 2020.

"В этот день, ровно 6 лет назад, в Симферополе, состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", - заявил президент.

По словам Зеленского, возвращение Крыма в Украину - это не просто "его мечта как президента или позиция как гражданина Украины", и не просто общая мечта украинцев, а "залог безопасности на планете, восстановления веры в международное право и справедливость". Президент также высказал уверенность, что день, когда Крым вернется домой, обязательно наступит.

Отметим, глава государства также заявил, что ATR продолжит свое вещание на Крым и никто не лишит телеканал государственной поддержки.

ATR.ua

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