Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины Независимости Украины, в котором отсутствует пункт о проведении военного парада.

Согласно указу No513/2019, Кабинету министров поручено разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины Независимости Украины, предусмотрев проведение официальной церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины.

Также правительство должно обеспечить проведение 24 августа 2019 года, в День Независимости Украины, торжественных мероприятий в городе Киеве, других населенных пунктах по случаю Дня Независимости Украины при участии представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности.

Также предполагается проведение в городе Киеве и других населенных пунктах церемоний возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников операции объединенных сил антитеррористической операции, мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Президент Владимир Зеленский заявил об отказе от проведения военного парада на День независимости 9 июля.

Одновременно участники боевых действий выразили готовность провести собственный парад на Крещатике без участия президента Зеленского.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в государственном бюджете есть деньги и для проведения военного парада в День Независимости Украины, и для выплат премий военнослужащим