Зеленский подписал указ о создании офиса президента и сокращения работников АП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса через реорганизацию и сокращение численности работников АП

Текст указа No417/2019 опубликован на сайте президента 20 июня.

Отмечается, что Офис Президента Украины будет постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно- аналитическое и другое обеспечение полномочий президента

Указом предусматривается, шо Офис Президента Украины возглавляет Руководитель Офиса Президента Украины.

Ранее сообщалось , что АП планируют превратить из органа, который занимался кураторством над различными государственными институтами в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента.

"Планируем создать директората по определенным отраслям. Они будут осуществлять анализ и предлагать президенту, как решать существующие проблемы. То есть: аналитика, мониторинг ситуаций + предложения президенту", - рассказал заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

Напомним, переезд АП планируется в здание Украинского дома .