Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в указе президента.

Соответствующий указ No724/2019 был обнародован 30 сентября.

Данилюк пробыл на посту секретаря СНБО четыре месяца. Зеленский назначил его секретарем СБНО 28 мая 2019 года. В команде Зеленского он отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковскую деятельность.

Напомним, на прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Позже он уточнил, что остается на работе до решения президента Владимира Зеленского.

Также сегодня стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило недостоверные сведения в декларации бывшего министра финансов Украины и действующего секретаря СНБО Александра Данилюка на сумму 1,6 млн грн.

Сообщается, что Данилюк, подавая декларации 2015 года (исправленную) и 2016 (исправленную), отметил недостоверные сведения о жилом доме и земельном участке, принадлежащих ему и супруге на праве общей собственности.