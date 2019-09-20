Зеленский подписал закон о начале работы Высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

Зеленский подписал документ в пятницу, 20 сентября., сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Закон предоставляет приоритет делам топ коррупционеров во время процесса передачи дел в Антикоррупционный суд от других судов. Согласно пояснительной записке, закон призван урегулировать процесс передачи дел в ВАС от других судов. Дело в том, что предусмотренный действующим законодательством порядок предусматривает поступления в ВАС более 3500 производств, не относящихся к топ-коррупции, в которых сплыли сроки давности и которые расследовались органами досудебного расследования с нарушением правил подследственности. Однако принятый закон не допускает такого блокирования и пропускает в Суд лишь 200 дел - те, которые касаются высокопоставленных коррупционеров. В случае непринятия этого закона ближайший приговор ВАС вынесет только через несколько лет.

5 сентября, в Украине начинал работу Высший антикоррупционный суд, который должен рассматривать уголовные производства, находящиеся в подследственности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционнной прокуратуры.

Однако как отмечали юристы Центра противодействия коррупции, ВАКС угрожал коллапс, ведь по данным государственной судебной администрации, Антикоррупционный суд может получить минимум три с половиной тысячи дел.

18 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом проект закона, который позволил разблокировать работу Высшего антикоррупционного суда.