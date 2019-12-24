Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

Президент Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекту No2116, передает LB.ua.

После вступления закона в силу Государственное бюро расследований станет не центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность, а государственным правоохранительным органом.

Будет отменен коллегиальный принцип управления в Бюро. Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет отстранить от должности.

Полномочия нынешнего директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно. В течение пяти дней после вступления закона в силу президент должен назначить нового и.о. директора Бюро. Нового директора выберут на конкурсе.

Этот закон также позволяет перевести прокуроров и следователей Генпрокуратуры, которые занимались делами Майдана, в ГБР без обязательного конкурса. Поправку поддержали 334 народных депутата.

Напомним, что Государственное бюро расследований начало свою работу, в это время уже зарегистрированы первые уголовные производства.