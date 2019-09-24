Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект No1011 о внесении изменений в закон об обороне Украины по организации обороны государства, который глава государства подал в Верховную Раду в конце августа. Об этом свидетельствуют данные с сайта ВР.
Последний этап прохождения проекта - закон подписан и возвращен с подписью от президента.
Подписанный закон закрепляет на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом "Плана обороны Украины". План должен скоординировать деятельность сил обороны и дать возможность государственным органам, органам местного самоуправления, системе гражданской обороны и национальной экономике подготовиться к переходу с мирного на военное положение и дать отпор вооруженной агрессии.
12 сентября ВР приняла в первом чтении законопроект об организации обороны государства.
20 сентября Верховная рада приняла закон о Плане обороны Украины.
В тот же день ВР приняла в первом чтении изменения в закон о военной службе.