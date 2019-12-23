Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал закон No. 329- IX, который предусматривает внесение изменений в законодательство о предоставлении добровольцам статуса участников боевых действий (УБД).

Таким образом, официальный статус УБД и соответствующие социальные гарантии смогут получить участники добровольческих формирований, которые впоследствии не вошли в состав ни одного из силовых ведомств. Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать соответствующая комиссия. Его смогут получить те из добровольцев, кто выполнял боевые задачи в зоне АТО не менее 30 дней.

По оценкам экспертов, количество добровольцев без статуса УБД составляет около 3 тыс. человек.

Напомним, этот законопроект во втором чтении Верховная Рада приняла 4 декабря голосами 329 народных избранников.

Ракурс

http://racurs.ua/