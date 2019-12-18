Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении до конца следующего года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Об этом сообщается на веб-портале Верховной Рады.

12 декабря народные депутаты еще на год продлили действие указанного закона.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014-го сроком на 3 года. Впоследствии парламент неоднократно продлевал его действие.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

Продление действия закона было одной из договоренностей нормандского саммита, состоявшегося в Париже 9 декабря при участии Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

10 декабря депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО. Одновременно против продления закона выступили депутаты от "Голоса" и "Батькивщины".