Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры

Законопроект предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо ГПУ.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект No1032 о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом свидетельствуют данные на странице законопроекта на сайте Рады.

Теперь, после после проведения аттестации прокуроров, структура будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

Также предусматривается предоставление генпрокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры, а также ликвидация военной прокуратуры.

Максимальное количество сотрудников прокуратуры сокращается с 15 тыс. до 10 тыс. Генпрокурору предоставляются полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений.

Генпрокурором может быть лицо с высшим юридическим образованием. Также будут предоставлены возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей в органах прокуратуры.

Также до 1 сентября 2021 года предлагается приостановить полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме ряда положений, которые вступят в силу после начала работы Офиса.

Напомним, 19 сентября Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект No1032 о реформе органов прокуратуры. Его поддержали 259 депутатов. По сравнению с первым чтением в законопроект внесли 101 поправку, еще 96 отклонили. В "Слуге народа" сообщили, что отклоненные правки в основном предлагали оставить действующую редакцию отдельных норм закона о прокуратура.

В понедельник закон подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.