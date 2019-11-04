Зеленский подписал закон о судебной реформе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". Законом предусмотрено, что число судей Верховного суда сокращается с 200 до 100.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

На сайте отмечается, что сегодня закон "возвращен с подписью от президента".

Как сообщал УНИАН, 16 октября Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (No1008). За это решение проголосовали 236 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За это решение не проголосовал ни один представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голоса" и группы "За будущее".

В законе "О судоустройстве и статусе судей" устанавливается, что в состав Верховного суда входят судьи в количестве не более 100 (ранее - не более 200).

Определяется, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины является государственным коллегиальным органом судейского управления, который на постоянной основе действует в системе правосудия Украины. В состав ВККС входят 12 членов (ранее - 16), которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на 4 года.

На должность члена ВККС может быть назначен гражданин Украины, который владеет государственным языком, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности. Член ВККС не может быть членом какой-либо политической партии, профессионального союза, участвовать в любой политической деятельности.

Высший совет правосудия для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС образует конкурсную комиссию и утверждает ее персональный состав. В состав конкурсной комиссии входят: 3 человека, избранные Советом судей Украины из числа его членов; 3 человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины, в составе Общественного совета международных экспертов.

Вводится новое основание для освобождения члена ВККС от должности - грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что не совместимо со статусом члена Высшей квалификационной комиссии судей или выявило его несоответствие занимаемой должности, допущение иного поведения, подрывающего авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в том числе, несоблюдение этических стандартов судьи как составляющей профессиональной этики члена ВККС.

Решение об увольнении члена ВККС принимает ВСП на своем заседании большинством голосов от его состава.

Решение об увольнении члена Высшего совета правосудия считается принятым, если представление не будет отклонено на совместном заседании Высшего совета правосудия и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики большинством голосов участников заседания при условии, что за это проголосовали не менее двух международных экспертов - членов Комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

Также устанавливается, что базовый размер должностного оклада судьи составляет у судьи Верховного Суда - 55 (ранее - 75) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.

В законе "О Высшем совете правосудия" устанавливается, что ВСП назначает и освобождает от должностей членов ВККС; принимает решение об увольнении членов ВСП; утверждает порядок сдачи отборочного экзамена и методику оценки его результатов, порядок сдачи квалификационного экзамена и методику оценки кандидатов, положение о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи, порядок и методологию квалификационной оценки, порядок формирования и ведения судебного досье.

Члены ВСП в своей деятельности и за ее пределами должны соблюдать установленные для судьи этические стандарты как составляющую профессиональной этики члена Высшего совета правосудия.

Закон дополняется статьей относительно Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая является коллегиальным органом, который действует при ВСП и образуется в целях обеспечения прозрачности и подотчетности членов ВСП и ВККС.

В состав Комиссии входят 3 члена Высшего совета правосудия и 3 человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины, в состав Общественного совета международных экспертов.

Среди основных задач Комиссии - оценить соответствие члена или кандидата в состав ВСП и ВККС принципам добропорядочности и этических норм судьи, являющихся неотъемлемой составляющей профессиональной этики члена ВСП, ВККС и контроля за прозрачностью деятельности ВСП и ВККС.

Также Комиссия должна осуществлять мониторинг информации о судьях Верховного Суда с целью выявления дисциплинарных нарушений, грубого или систематического пренебрежения судьей своими обязанностями, его несовместимости со статусом судьи или его несоответствия занимаемой должности, нарушения обязанности подтвердить законность источника происхождения имущества.

Комиссия вправе, в частности, собирать, проверять и анализировать информацию, включая конфиденциальную и личную информацию, о членах ВСП, других государственных учреждений и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, необходимую для выполнения ее задач, кроме информации, которая по закону определена как тайна/конфиденциальная информация.

Дисциплинарное производство начинается после получения жалобы о дисциплинарном проступке судьи, сообщения о совершении дисциплинарного проступка судьей или после самостоятельного выявления членами ВСП из любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении судьей дисциплинарного проступка, или по инициативе Дисциплинарной палаты, Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, или ВККС в случаях, определенных законом.

Дисциплинарные производства в отношении судей осуществляют дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия. Дисциплинарное производство осуществляется в разумный срок. Срок осуществления дисциплинарного производства не должен превышать 60 дней с момента получения дисциплинарной жалобы.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме подпункта 17 пункт 2 раздела I, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Со дня вступления в силу данного закона полномочия членов ВККС прекращаются, а руководитель секретариата ВККС назначается по результатам конкурса с учетом требований закона.

ВСП в течение 90 дней со дня вступления в силу данного закона формирует по результатам конкурса состав ВККС; принимает решение об утверждении персонального состава Комиссии по вопросам добропорядочности и этики на основании и в пределах субъектов формирования такой комиссии.