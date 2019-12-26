Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов для жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский 26 декабря подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"По закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченных органах, осуществляющих свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны" , - говорится в сообщении.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

Напомним, 25 декабря Зеленский подписал закон, который призван обеспечить надлежащий контроль над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на рынке.

Громадське телебачення

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