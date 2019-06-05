Зеленский: подружиться с Западом, обыграть Восток (Rzeczpospolita, Польша)

Со своим первым заграничным визитом президент Владимир Зеленский решил отправиться в Брюссель. Во вторник в столице ЕС он провел встречи с председателем и вице-председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и Валдисом Домбровскисом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также, поздним вечером, - с президентом Польши Анджеем Дудой (Andrzej Duda).

В среду он встретится также с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Еще перед вылетом Зеленского из Киева его пресс-секретарь Юлия Мендель сообщила, что президент отправился в Брюссель подтвердить приверженность Украины прежнему курсу, нацеленному на интеграцию с ЕС и НАТО.

"Высокопоставленные брюссельские политики хотели услышать это лично от нового украинского лидера. Европейский союз надеется, что для Украины интеграция с Европой не сведется к провозглашению лозунгов. В первую очередь от нее ждут реформ и борьбы с коррупцией, - объясняет "Жечпосполита" экс-глава украинского МИД Владимир Огрызко. - Киев, в свою очередь, ожидает, что ЕС проявит солидарность и не откажется от давления на Россию, которая продолжает вести агрессивную политику в отношении Украины. Если ситуация не изменится, нужно будет поднять вопрос об ужесточении санкций".

Он полагает, что до выхода из тупика, в который зашел польско-украинский диалог на исторические темы, и отмены введенного Киевом в 2017 году запрета на эксгумацию останков польских жертв, еще далеко. "Если в Варшаве будут и дальше считать борьбу украинцев за независимость преступлением, перелома не произойдет. Нельзя делать из одних ангелов, а из других демонов: это была братоубийственная война. Историю следует оставить историкам", - убежден Огрызко.

По всей видимости, у Зеленского сейчас не будет времени на дискуссии о прошлом, поскольку в ближайшие месяцы будет решаться вопрос будущего его страны. В понедельник президент вновь назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучму, который занимал эту должность в 2014-2018 годах, но в конце прошлого года отказался от нее по собственному желанию. Сейчас ситуация изменилась. 80- летний Кучма заявил, что раньше он лишь играл роль "свадебного генерала", а теперь "будет принимать решения". Киевские журналисты размышляют, не готов ли уже у администрации Зеленского план действий, направленных на прекращение войны в Донбассе.

Ключом к пониманию ситуации может быть то, что в прошлую пятницу на встречу с Зеленским приехал также зять Кучмы олигарх Виктор Пинчук. Именно он в 2016 году на страницах газеты "Уолл Стрит Джорнал" предлагал избрать стратегию "болезненных компромиссов", в рамках которой Украине следовало ради завершения войны в Донбассе "временно отказаться" от планов по вступлению в НАТО и ЕС, а также, не увязывая этот вопрос с возвращением себе контроля над всей границей с Россией, провести на неподконтрольных Киеву территориях выборы в органы самоуправления.

Тем временем как Зеленский будет заниматься интеграцией Украины с ЕС, Кучма начнет в Минске переговоры с представителями непризнанных Донецкой и Луганской республик, а также посланниками Кремля и ОБСЕ. Предыдущая такая встреча, в которой принимали участие люди Порошенко, прошла 24 апреля. Тогда центральной темой стало освобождение сотни украинских военнопленных, остающихся в руках сепаратистов, которыми управляют россияне.

"Сдвинуть этот процесс с мертвой точки может только освобождение пленных по принципу "всех на всех". Если Кучма преуспеет, для Зеленского это будет успех. Вопрос, что он предпримет дальше. Не исключено, что потом произойдет прекращение огня, а в Киеве начнут продвигать проекты, касающиеся статуса Донбасса и амнистии для так называемых сепаратистов. Это будет рискованным шагом, - говорит в беседе с "Жечпосполита" украинский военный аналитик, бывший сотрудник разведки Алексей Арестович. - Судя по всему, собственных идей у Зеленского не было, поэтому он доверил дело группе Кучма - Пинчук. Иначе бывший президент в Минск бы не вернулся. Они уже что-то знают, но не рассказывают об этом общественности".

Если у Зеленского есть такие планы, заняться претворением их в жизнь он сможет не раньше, чем пройдут парламентские выборы, намеченные на 21 июля. Его партия "Слуга народа" лидирует во всех опросах и не скрывает, что борется за однопартийное большинство в Раде.

Интригующе прозвучало также заявление кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который заявил во вторник, что встреча "нормандской четверки" не сможет состояться, пока Зеленский не выполнит "домашнюю работу". "Путин до сих пор не поздравил украинского президента с избранием, а это значит, что Россия не признала результатов выборов, - говорит связанный с Кремлем российский политолог Алексей Мухин. - Предоставление российского гражданства жителям Донбасса - это отнюдь не последняя инициатива Кремля".

Руслан Шошин