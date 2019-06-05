Зеленский подтвердил предложение Климкину остаться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину остаться работать, однако последний отказался.

"Климкин профессиональный дипломат. Кстати, я ему предлагал оставаться в команде, потому что у нас сложная международная ситуация, и он об этом знает. Но он решил пойти в политику", - сказал глава государства в видео- интервью "Сниданку с 1+1" в среду утром.

Отметим, что во время визита Зеленского в штаб-квартиру НАТО главу Украинского государства сопровождала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Также в делегации были секретарь СНБО Александр Данилюк, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

Напомним, что 17 мая глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Министр заявил, что исчерпал себя в методах переговоров с международными партнерами. Он также добавил, что далее планирует баллотироваться в Верховную Раду.

Павел Климкин является двенадцатым министром иностранных дел Украины. Он занимал должность с 19 июня 2014 года. В истории независимой Украины Климкин дольше всего возглавляет МИД.

Отметим, что министр иностранных дел назначается по квоте президента Украины. По материалам: Интерфакс-Украина