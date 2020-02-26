Зеленский подтвердил встречу с Тигипко

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве.

Об этом Зеленский заявил журналистам после форума Age Of Crimea Forum 2020.

По словам Зеленского, на сегодня он проводит собеседования со "многими людьми".

"И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - отметил Президент Украины.

Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы возможном назначении Тигипко премьер-министром. В то же время собеседники РБК-Украина в правительстве уверяют, что премьер-министр Алексей Гончарук пока не планирует подавать в отставку. Источники издания в "Слуге народа" также уверяют, что вопрос смены премьера еще не решен.

Напомним, в начале февраля глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что смена всего состава Кабинета министров Украины возможна раньше чем через год.