Зеленський подякував прем'єру Греції за участь у Кримській платформі

У Глазго, де під егідою ООН проходить кліматична конференція СОР-26, у якій бере участь і Україна, Президент Володимир Зеленський подякував прем'єр- міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу за підтримку територіальної цілісності України та участь у Кримській Платформі.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський повідомив у Твітері.

"Подякував Кіріакосу Міцотакісу за підтримку територіальної цілісності України та участь у роботі Кримської платформи", - написав Зеленський.

За словами Президента, "наша співпраця під час боротьби з нещодавніми пожежами в Греції є виявом справжньої дружби".

Також Зеленський поінформував, що сторони домовилися посилювати економічну складову й двосторонню взаємодію.

1 листопада Президент Володимир Зеленський виступив на кліматичній конференції у Глазго.