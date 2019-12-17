Зеленский поговорил с премьером Азербайджана о сотрудничестве в энергетике и туризме

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым планы сотрудничества в энергетической и туристической сферах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Азербайджан встретился с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Делегации детально обсудили планы будущего сотрудничества, в частности проекты в энергетической и туристической сферах", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что министр инфраструктуры Украины - председатель украинской части межправительственной комиссии Владислав Криклий отметил, что в начале следующего года представит азербайджанским коллегам "широкое меню" проектов для инвестиций.

Кроме того, по данным ОП, стороны обсудили потребность в инвестициях и отметили перезапуск отношений между странами.

Как сообщалось, 16-17 декабря Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Азербайджанской Республике.