Зеленский полетел на "Лигу смеха" в Одессу эконом-классом

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Одессу на "Лигу смеха" эконом-классом авиакомпании МАУ. Этот визит Зеленского в курортный город является неофициальным и уже третьим с момента избрания.

Президента в Одессе ждали с самого утра. Журналисты ожидали Зеленского еще на утреннем рейсе из Борисполя на 10.40, однако президент прибыл только в 16.30. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Пассажиры рейса рассказали, что путешествие с президентом ничем не отличалось от любого другого рейса. Зеленский спал в кресле и никому не мешал. Его разбудил глава Офиса президента Андрей Богдан по просьбе одного из учителей одесской школы No. 81, который со школьниками возвращался из Киева.

Президент отнесся с понимаем и согласился сфотографироваться с детьми. Охрана президента, а также, по данным издания, его жену Елену доставили ранее правительственным Ан-48.

Встретить Зеленского, кроме журналистов, пришли также полсотни силовиков из разных ведомств, которые прикрыли главу государства своими телами, когда он подошел к своему авто. Журналисты отметили, что охрана президента вела себя мирно и не толкалась.

Как ранее сообщалось, Зеленский предложил одесситам пять кандидатур на пост главы облгосадминистрации.

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