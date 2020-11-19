Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться директором НАБУ

Президент Володимир Зеленський запевнив послів "Великої сімки", що збереже посаду директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника попри рішення Конституційного суду. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Рішення Конституційного суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді", - заявив президент.

Так, 19 листопада Зеленський провів відеозустріч із послами, де наголосив, що визнання неконституційними окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України" наразі "не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора".

Своєю чергою Артем Ситник зазначив, що повністю погоджується з позицією глави держави про відсутність таких загроз. Каже, що рішення КСУ нині не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов'язки "незалежно та ефективно".

НАБУ спільно з владою опрацюють низку потенційних загроз, які можуть створити юридичні колізії через рішення КСУ у майбутньому.

Нагадаємо: травні 2020-го стало відомо, що депутат від "Слуги Народу" Олександр Дубінський та ще пів сотні народних обранців просять Конституційний суд визнати призначення директора НАБУ Артема Ситника неконституційним.

У поданні депутатів йшлося, що питання про призначення директора НАБУ "вийшло за конституційні повноваження президента" Петра Порошенка.

28 серпня Конституційний суд дійшов висновку, що Порошенко дійсно перевищив свої повноваження, призначаючи Ситника на посаду директора бюро, яке належить до органів виконавчої влади. У НАБУ назвали рішення суду "політично вмотивованим".

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