Зеленский пообещал добиваться от Ирана большей суммы компенсации

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", компенсацию по 80 тысяч долларов, однако украинская сторона считает эту сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тысяч долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому 80 тысяч долларов - это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму", - сказал он в комментарии программе "ТСН. Неделя".

Ранее стало известно, что иранские власти отказались предоставлять украинской стороне какие-либо материалы по расследованию авиакатастрофы самолета МАУ. Причиной такого решения стало то, что Украина обнародовала секретную аудиозапись разговоров пилотов другого самолета, который находился в воздухе одновременно с украинским.