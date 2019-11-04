Зеленский пообещал найти и наказать всех заказчиков убийства Гандзюк

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать всех заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны", - написал президент Украины.

Напомним, в августе адвокат подозреваемого Владислава Мангера Андрей Мурашкин сообщил, что подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк криминальный авторитет Алексей Левин ("Москал") был задержан в Европе, допрошен на полиграфе и освобожден. При этом СБУ могла подать запрос о его экстрадиции в Украину, но не сделала этого.

На советницу херсонского городского головы, активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года при выходе из своего дома. Нападавший облил ее концентрированной серной кислотой. Гандзюк получила 40% ожогов тела, несколько месяцев лежала в больнице и перенесла ряд тяжелых операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. 6 июня суд огласил им приговоры.

По делу об убийстве Гандзюк проходят ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.