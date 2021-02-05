Зеленський попри карантин влаштував вечірку на честь дня народження, - "Схеми"

Попри карантинні обмеження, президент Володимир Зеленський 29 січня влаштував вечірку на честь свого дня народження

Святкування відбулося у квартирі співвласника студії "Квартал-95" та бізнес- партнера Ігоря Коломойського Тімура Міндіча у Києві, заявили у своєму розслідування журналісти програми "Схеми".

За підрахунками журналістів, на святкуванні перебувало близько 30 гостей, і ніхто з них не був у захисній масці. Відповідно до переліку карантинних обмежень Кабміну, які діють з 25 січня по 28 лютого, забороняється проведення масових заходів, "в яких бере участь більш як 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри".

Святкування дня народження Зеленського відбулось у будинку на Грушевського, 9а в Києві, де родина президента має апартаменти, оформлені на кіпрську фірму Олени Зеленської. Сам захід відбувся в іншій квартирі з терасою, яка, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, належить співвласнику студії "Квартал-95" Тімуру Міндічу.

Серед гостей свята журналісти зафіксували першого помічника президента Сергія Шефіра, керівника ОП Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка. Та, ймовірно, вони бачили міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Також були учасники "Кварталу-95" Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Олена Кравець, Міка Фаталов, Валерій Жидков, Степан Казанін, Артем Гагарін, режисер "Слуги народу" Олексій Кірющенко.

За підрахунками журналістів, святкування тривало близько 8 годин і на ньому перебували близько 30 осіб.

У коментарі "Схемам" один із гостей Пікалов підтвердив інформацію про святкування, але зазначив, що коли він там був, "там не було одночасно стільки осіб".

Відповіді з ОПУ на момент публікації журналісти не отримали. Журналісти також звернулись за коментарями і до Міндіча, а також до всіх присутніх на святкуванні осіб. Станом на час публікації матеріалу ніхто з них, окрім Пікалова, не відповів.

Зеленський та Міндіч раніше були співвласниками низки компаній, які входять до складу групи "95 квартал".