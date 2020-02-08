Президент Украины Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

Об этом говорится на странице главы государства в Twitter.

Президент Украины находится с официальным визитом в Ватикане 8 февраля. В рамках визита состоялась аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине", - написал президент.

Также Президент Украины проведет встречу с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.