Зеленський попросив депутатів повернутися до України протягом доби

Народні депутати, які раніше залишили Україну, мають повернутися до країни протягом доби

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає "ДС".

"Я б зосередився на менеджменті нашої держави, на людях, які сьогодні знаходяться за кордоном, депутатах тих чи інших партій, тут не хочу навіть назви говорити, ви всі розумієте, які це люди. Мені здається, що це серйозний виклик. Думаю, ми повинні надавати їм сигнал, справедливий, перш за все, від Верховної Ради, від спікера, від держави. Я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб упродовж 24 годин вони всі там когось зі своїх рідних привезли, щоб вони все ж таки повернулися в державу. Непростий момент. Момент єдності нашої держави. Вважаю, що вони повинні повернутися", - сказав він.

Президент наголосив, що влада буде змушена зробити "серйозні висновки".

"Повірте мені, ми їх точно зробимо", - сказав Зеленський.

12 лютого Офіс президента попросив усіх депутатів від партії "Слуга народу", які перебувають за кордоном, повернутися в країну до ночі 14 лютого. За даними ЗМІ, станом на ранок за кордоном перебувало 37 нардепів, майже половина з яких - представники партії "Слуга народу".