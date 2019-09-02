Зеленский поручил Раде до декабря принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством государства 2 сентября поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроекты о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам президента, данные изменения в законодательство должны быть приняты в рамках детенизации экономики Украины.

Проекты законов должно разработать правительство Украины до 1 октября 2019 года.

Ответственными за данное поручение Зеленский назначил премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

8 августа Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры - в пятизвездочных украинских отелях будут открыты казино.

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.

